Everton, Dele Alli dice addio sui profili social

Dele Alli ha annunciato la separazione dal club inglese dell’Everton tramite un post su Instagram in cui ha ringraziato tifosi, compagni di squadra e staff. Ora il calciatore inglese è pronto per un nuovo viaggio e chissà se, proprio come anticipato da Fabregas, si allenerà al Como per ritrovare la perfetta forma fisica. Questo quanto scritto su Instagram: “Come ampiamente pubblicato questa settimana, il 2025 potrebbe mettermi su un nuovo percorso con alcune entusiasmanti opportunità. Prima che tutto ciò accada è molto importante per me chiarire quanto sono grato a tutti i tifosi, allo staff e ai giocatori dell’Everton FC per il supporto che mi hanno dato. È stato un viaggio incredibilmente duro cercare di mettere insieme gli ultimi pezzi per recuperare la forma fisica e non posso ringraziare abbastanza lo staff dell’Everton per il duro lavoro che hanno messo in questo processo. Sfortunatamente le cose non sono andate come tutti avremmo sperato e penso che sia il momento giusto per me per voltare pagina. Voglio augurare a tutti in questo fantastico club la migliore fortuna e spero che ci rivedremo presto.”

Foto: Twitter Everton