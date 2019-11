Everton, caso Kean: altra esclusione per l’ex Juve. Silva: “Tribuna? Vi spiego”

Momento negativo per Moise Kean. L’ex attaccante della Juve non ha iniziato bene la propria avventura in Premier League, con la maglia dell’Everton. Nove presenze in Premier League, al momento, per un totale di 407 minuti giocati senza però riuscire mai a timbrare il cartellino.

A peggiorare le cose, poi, la tribuna in cui è stato relegato nel corso del match contro il Southampton, vinto in trasferta dai toffees. A chiarire i motivi che hanno spinto Kean all’esclusione è stato il tecnico Marco Silva nella conferenza stampa post-match del St. Mary Stadium: “Si è trattato di una mia scelta. Come ha reagito? Davvero bene. È un ragazzo giovane con delle qualità davvero ottime. Ha tutto il mio supporto nel continuare a migliorare, e sono certo che lo farà”.

Foto: Everton Twitter