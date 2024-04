Everton, brutto scontro per Beto: perde i sensi ed esce in barella con la mascherina dell’ossigeno

L’Everton ha vinto 2-0 contro il Nottingham Forrest, ma durante la gara c’è stata grande preoccupazione per le condizioni di Beto. L’ex Udinese è stato colpito duramente alla testa ed è stato costretto ad uscire dal terreno in barella e con la mascherina dell’ossigeno. L’attaccante portoghese è quindi caduto a terra privo di sensi, tra la preoccupazione generale di compagni di squadra e avversari. La conferma è arrivata tramite i social dall’Everton: “Possiamo confermare che Beto ha perso i sensi ed è stato portato in ospedale per precauzione. Siamo tutti con te, grand’uomo”.

Foto: Instagram Everton