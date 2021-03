Everton, addio a Goodison Park. Il governo inglese ha autorizzato la costruzione del nuovo stadio

L’Everton saluterà il Goodison Park, lo stadio dove gioca le partite casalinghe sin dal 1892. Il governo ha infatti autorizzato questa mattina la costruzione di un nuovo recinto da 52.888 posti a Bramley-Moore Dock, a nord di Liverpool. Questo il comunicato ufficiale tramite il quale le Toffees hanno dato l’annuncio: “I piani dell’Everton per sviluppare un nuovo stadio al Bramley-Moore Dock nel nord di Liverpool possono proseguire dopo che la richiesta di pianificazione del Club ha ricevuto l’approvazione del governo. Robert Jenrick, il Segretario di Stato per l’edilizia abitativa, le comunità e il governo locale, hanno riesaminato i piani del club dal mese scorso. Il Club ha ricevuto oggi la conferma scritta dell’approvazione dei piani da parte del Segretario di Stato. La decisione di approvare una nuova arena sul lungomare da 52.888 posti consente al Club di completare l’acquisizione concordata del sito da Peel L&P e la soluzione di finanziamento per il progetto, assicurando che il club possa iniziare a realizzare i piani”.

Foto: sito Everton