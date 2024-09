Evelina Christillin sulla Juventus: “Campagna acquisti costosa ma necessaria. Con Motta è una rinascita”

Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Evelina Christillin ha parlato della Juventus: “È una rinascita con Thiago Motta. Le partite con Como e Verona: una squadra brillante, divertente. Tanti giovani. Una campagna acquisti costosa ma di cui c’era bisogno. Anche se all’inizio molti si lamentavano: non compriamo niente, dicevano, non arriva nessuno… Visto? Rosa non molto larga? No. Anche tutti gli esterni saranno necessari: campionato, Champions lunga, Coppa Italia che non sottovalutiamo mai, il Mondiale per Club. Si farà il Mondiale? Si farà. Si troverà un accordo. Un bilancio del club? Ferrero e Scanavino sanno far quadrare i conti, sono qui per questo. La società e Giuntoli hanno ben presente il punto di caduta. La Juve ha venduto molto, ha realizzato ricchissime plusvalenze. Qualche difficoltà in più l’anno prossimo, forse, ma se cominciamo a vincere… Motta? Lo conoscevo da giocatore, viene dall’Inter, la prima impressione è straordinaria. Non risponde allo stereotipo del brasiliano espansivo: è serissimo. Si definisce un ‘privilegiato’, studia tutto il giorno – ha concluso la componente dell’esecutivo UEFA e tifosa bianconera – la sera torna a casa in famiglia ‘perché sono le cose che contano’. Ma anche vedere la palla che finalmente va avanti conta…”.

Foto: sito ufficiale Juventus