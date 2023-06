Secondo colpo di mercato in pochi giorni per la Roma: il centrale francese Evan N’Dicka è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Ciampino. Pronto a iniziare la sua avventura in Italia sotto la guida di Mourinho. Arriva a scadenza di contratto dall’Eintracht Francoforte. Visite mediche fissate in giornata.

Fonte: Twitter Eintracht