EVAN FERGUSON, LA SCOMMESSA VINCENTE DI DE ZERBI

Immaginate un club di Serie A, che schiera al centro dell’attacco un 18enne del settore giovanile? Difficile da vedere negli ultimi periodi. In Premier, invece, puntare sui giovani paga e come. E lo sa Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, che ha sostituito da ottobre Potter, chiamato dal Chelsea.

De Zerbi non guarda la carta di identità, se uno vale, gioca, anche se è un classe 2004 e con 18 anni appena compiuti. Parliamo dell’ennesima scommessa vinta dall’ex tecnico di Sassuolo e Shakhtar Donetsk. Ovvero, Evan Ferguson. Attaccante irlandese, classe 2004, con 18 anni compiuti lo scorso 19 ottobre.

Una scommessa rivelatasi vincente, visto che De Zerbi ha scommesso nelle qualità del giovane gioiello del club, dandogli subito fiducia, che è stata ripagata a suon di gol. 2 gol e 1 assist nelle 3 presenze in Premier. Un gol e un assist nelle due gare di Carabao Cup e senza contare i 6 gol in 6 partite del campionato Under 19, con cui Ferguson ha iniziato la stagione nella squadra B del Brighton.

Insomma, un biglietto da visita niente male, per un ragazzo da poco maggiorenne.

Nato a Bettystown, in Irlanda, figlio d’arte, di Barry Ferguson, calciatore che ha militato nelle serie minori inglesi, fino alla Championship e che ha sfiorato solo la Premier.

Evan ha iniziato a seguire le orme del padre, iniziando nel settore giovanile del ST. Kevin’s Boys e per passare poi al Bohemians.

Nel campionato Under 17, segna il gol del 2-0 nella finale contro lo Shamrock Rovers, che consente ai suoi di vincere il titolo. Nel 2019-20 fa il suo esordio tra i professionisti, nel settembre 2019, a soli 15 anni (non ancora compiuti). Gioca un anno, alternandosi tra prima squadra, dove totalizza 11 presenze, senza segnare e squadra Under 17, dove segna gol a raffica.

Nel gennaio 2021, viene acquistato dal Brighton. Fa il suo esordio in prima squadra nel settembre 2021, nella gara di Carabao Cup. Ma gioca costantemente nella Premier League 2, l’equivalente della nostra Primavera, dove fa molto bene, chiudendo la stagione con 8 gol in 16 presenze.

Comincia la stagione 2022-23, alternandosi tra squadra 2 e Prima Squadra. Nell’ottobre 2022, giorno dei suoi 18 anni, firma un contratto da professionista fino al 2026. Il 31 dicembre scorso, nella sconfitta per 4-2 contro l’Arsenal, segna il suo primo gol in Premier. E nella gara di ieri sera, vinta 4-1 in casa dell’Everton, parte da titolare e segna il gol del 2-0, senza dimenticare l’assist per il terzo gol.

E’ il più giovane giocatore irlandese e del Brighton a segnare (con i suoi 18 anni) un gol in Premier.

Ferguson è leader della Nazionale Irlandese Under 21, con cui vanta 2 gol in 2 presenze. Aveva chiuso con l’Under 17, segna do 7 gol in 5 presenze.

Alto 184 cm, gioca da punta centrale ma può fungere anche da trequartista alle spalle di una o due punte. Piede destro, ma è abile anche a piede invertito, che è una delle qualità più interessanti del ragazzo, che è anche dotato di una discreta rapidità e fiuto del gol. Un attaccante interessante, che sotto la guida di De Zerbi può crescere ancora tanto.

A margine della partita persa contro l’Arsenal, lo scorso 31 dicembre, che aveva visto segnare il primo gol in Premier a Ferguson, il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi, si era soffermato sulla prestazione del suo attaccante, dichiarando: “Ferguson è un buon giocatore, è dotato di un grande potenziale come Sarmiento, Enciso, Lamptey e tanti altri. Tutti loro hanno la possibilità di giocare e di crescere con questa squadra”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Evan Ferguson (@evan.ferguson.9)

Foto: Instagram personale