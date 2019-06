Europeo Under 21: Italia-Polonia, le formazioni ufficiali

Dopo il grande successo nel match inaugurale contro la Spagna, la Nazionale Under 21 di Luigi Di Biagio, alla ricerca di punti pesanti in chiave semifinale, affronta la Polonia nella seconda sfida del suo Europeo di categoria. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00; ecco, di seguito, le formazioni ufficiali scelte dai ct delle due squadre:

ITALIA (4-3-3): Meret; Adjapong, Mancini, Bastoni, Dimarco; Lo. Pellegrini, Mandragora, Barella; Orsolini, Cutrone, Chiesa. CT: Di Biagio

POLONIA (5-3-2): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Kownacki, Szymanski. CT: Michniewicz