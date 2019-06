Europeo Under 21: Belgio-Italia, le formazioni ufficiali

Terzo match dell’Europeo Under 21 per la Nazionale di Di Biagio, chiamata a vincere contro il Belgio e sperare in buone notizie dall’altro match del girone, Spagna-Polonia, per centrare le semifinali. Sfida da dentro o fuori per gli azzurrini, con il fischio d’inizio fissato per le 21. Ecco, di seguito, le scelte ufficiali dei ct delle due squadre.

BELGIO (4-4-2): De Wolf, Cools, Cobbaut, Bushiri, Bornauw; Omeonga, Schrijvers, Heynen, Bastien; Saelemaekers, Lukebakio. CT: Walem.

ITALIA (4-3-1-2): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Tonali, Mandragora; Lo. Pellegrini; Chiesa, Cutrone. CT: Di Biagio.