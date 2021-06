Con l’eliminazione del Portogallo la Coppa dell’Europeo dovrà passare di mano. I campioni in carica del 2016 sono stati eliminati per via del Belgio agli ottavi di finale. La squadra di Cristiano Ronaldo partiva tra le favorite, ma un tabellone sfortunato e una partita combattuta non hanno permesso di proseguire l’avventura all’Europeo e la Coppa dovrà passare di mano.

Foto: Twitter Portogallo