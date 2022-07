Europeo Femminile, Francia troppo forte. Italia schiantata 5-1 all’esordio

Esordio non buono per l‘Italia femminile agli Europei Femminili in Inghilterra. La Nazionale di Bertolini è stata schiantata 5-1 dalla Francia, numero 3 del ranking e che partiva favorita, ma che ha dimostrato, in particolare nel primo tempo, anche un dislivello fisico e atletico evidente con le Azzurre.

A segno per le transalpine Geyoro con una tripletta, Cascarino e Katoto.

Per l’Italia, buon secondo tempo, dove ha trovato la rete della bandiera con Piemonte, e ha sbagliato diverse palle per rendere il passivo meno pesante.

Esordio negativo, quindi per le ragazze di Bertolini, chiamate ora al riscatto con Belgio e Finlandia, le altre due avversarie nel girone, che nel pomeriggio hanno pareggiato.

Foto: twitter Azzurre