Europeo, da oggi inizia un altro torneo. Le gerarchie potrebbero cambiare

Il match delle 18 tra Galles e Danimarca ad Amsterdam darà inizio alla fase a eliminazione diretta dell’Europeo con l’avvio degli ottavi di finale. Un altro torneo rispetto quello della fase a gironi. Infatti, storicamente, alcune squadre si “svegliano” e possono avere un altro rendimento rispetto quello avuto durante la fase a gironi. Ad oggi l’Italia di Mancini è quelle che ha convinto di più, altre Nazionali favorite alla partenza hanno deluso un po’ di più come l’Inghilterra, la Francia o la Germania. Ma da questo momento in poi le gerarchie che si sono formate nella fase a gironi si possono ribaltare. Le partite a eliminazione diretta posso nascondere sorprese o far emergere le squadre maggiormente favorite. Da oggi vedremo i primi verdetti.

Foto: Twitter Euro 2020