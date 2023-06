Europei Under 21 senza VAR, anche il CT del Belgio si lamenta: “Il rigore è un’invenzione”

Continua a far discutere la mancata introduzione del VAR sin dall’inizio all’Europeo Under 21. Primi a lamentarsi gli azzurrini dopo il loro debutto contro la Francia. I torti arbitrali patiti sono stati così clamorosi che la Uefa è corsa ai ripari imponendo l’utilizzo del VAR dai quarti di finale in avanti. Anche altri club tuttavia hanno avuto a lamentarsi del mancato supporto della tecnologia. Il Belgio ha perso contro il Portogallo 2-1 per un rigore dubbio concesso al 90′. Furioso il commento del CT della selezione Jacky Mathijssen: “Non lo dimenticherò mai. Penso che meritassimo almeno un pareggio e sarebbe stato sufficiente per la qualificazione, ma abbiamo giocato per vincere. Abbiamo giocato una buona partita, poi è arrivato questo rigore, un’invenzione e lo sa anche lo staff tecnico del Portogallo. Tutti hanno visto quello che è successo. Non dimenticherò mai questa azione”.

Foto: Sito ufficiale Nazionale del Belgio