Europei Under 21, passano Germania e Olanda. Romania fuori con gli stessi punti

Finale di girone thrilling nel Girone A degli Europei Under 21. A passare l’Olanda e la Germania con 5 punti, esce di scena la Romania di Mutu, con gli stessi punti delle prime due, beffata per un minor numero di gol segnati contro la squadra materasso Ungheria.

Infatti, nell’ultima giornata del girone, l’Olanda ha battuto i magiari per 6-1, in rimonta, dopo che il primo tempo si era chiuso 1-0 per gli ungheresi.

Un risultato che permette agli oranges di qualificarsi come primi del girone, davanti alla Germania, che con lo 0-o con la Romania, passa seconda. Beffati appunto i rumeni, che chiudono agli stessi punti ma eliminati a causa della differenza reti.

Foto: Twitter Uefa