Si chiude oggi la fase a gironi degli Europei Under 21. Quattro le gare in programma, in serata la gara tra Italia e Norvegia alle 20.45.

Questo il programma completo:

Girone C:

Inghilterra Under 21-Germania Under 21 ore 18

Israele Under 21-Repubblica Ceca Under 21 ore 18

Girone D:

Italia Under 21-Norvegia Under 21 ore 20.45

Svizzera Under 21-Francia Under 21 ore 20.45

Foto: sito Uefa