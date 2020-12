Europei Under 21, l’Italia pesca la Spagna. Ecco tutti i gironi

L’Uefa ha sorteggiato i 4 gironi della fase finale dell’Europeo Under21, competizione che si disputerà nel 2021 in Ungheria e Slovenia in due trance, a marzo i gironi e a giugno poi i quarti di finale. L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo B con Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia. Girone tosto per gli uomini di Venturato che ritrovano le Furie Rosse, bestia nera degli azzurrini.

Questa la composizione dei 4 gruppi:

GRUPPO A – Ungheria (ospitante), Germania, Romania, Olanda

GRUPPO B – Italia, Spagna (campione in carica), Repubblica Ceca, Slovenia (ospitante)

GRUPPO C – Russia, Islanda, Francia, Danimarca

GRUPPO D – Portogallo, Inghilterra, Croazia, Svizzera

La fase a gironi avrà luogo dal 24 al 31 marzo (24-27-30 marzo i Gruppi A e B, 25-28-31 marzo i Gruppi C e D). I quarti di finale si giocheranno il 31 maggio, le semifinali il 3 giugno e quindi la finale di Lubjana il 6 giugno.