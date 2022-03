Europei Under 21, l’Italia pareggia 1-1 con il Montenegro e aggancia la Svezia al primo posto

Finisce 1-1 la gara tra Montenegro Under 21 e Italia Under 21, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21.

Gli Azzurrini di Liquidato non sono andati oltre il pari a Podgorica, subendo prima la rete dai padroni di casa, con Rakonjac al 37′. Pareggio immediato al 39′ con Ricci.

Nonostante il forcing nella ripresa, non è riuscita l’impresa del successo all’Under 21 che sale a 14 punti, al comando del girone insieme alla Svezia, ma con una gara in meno da giocare.

Foto: Twitter Vivo Azzurri