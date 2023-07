Europei Under 21, l’Inghilterra batte 1-0 il Portogallo e va in semifinale. Sfiderà Israele

Gara equilibrata e bella nei quarti di finale degli Europei Under 21. A imporsi è l’Inghilterra 1-0 sul Portogallo, grazie a una rete di Gordon intorno alla mezzora di gioco. Ai lusitani di Rui Jorge non basta un gran secondo tempo, gli inglesi si salvano e portano a casa il risultato. In semifinale affronteranno Israele.

Foto sito UEFA