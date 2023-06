Europei Under 21: la Georgia prima del girone A, passa il Portogallo. Fuori il Belgio di De Ketelaere

Si è concluso il Gruppo A dell’Europeo U21, con i primi verdetti. Fuori il Belgio di De Ketelaere e dell’altro milanista Vranckx dopo il ko con il Portogallo che vince 2-1 e passa come secondo. Fa la storia invece la Georgia che pareggiando con l’Olanda si qualifica per la prima volta ai quarti, addirittura da prima del girone. Fuori anche i tulipani del bolognese Zirkzee, subentrato al 21′ al posto dell’infortunato Brobbey. Gara sfortunata però per l’Olanda, con tre pali e tante parate del portiere georgiano.

Questi i risultati di questa sera e la classifica:

Olanda Under 21-Georgia Under 21 1-1

Portogallo Under 21-Belgio Under 21 2-1

La classifica:

Georgia 5

Portogallo 4

Olanda 3

Belgio 2

Foto: twitter Uefa