Europei Under 21, la Francia batte 1-0 la Norvegia e sale a 6 punti nel girone dell’Italia

Si è conclusa la giornata delle gare degli Europei Under 21, per la fase a gironi. Nel girone dell’Italia, la Francia ha battuto 1-0 la Norvegia. Partita brutta, poche occasioni da gol. Decisivo un gol di Michael Olise al 57′.

Francia che sale a 6 punti a 90 minuti dalla fine del girone. Italia e Svizzera sono 3, la Norvegia resta a zero, ma i giochi sono ancora aperti per ogni discorso.

Foto: sito Uefa