Europei Under 21, la caduta degli dei: il Portogallo batte la Spagna 1-0 e va in finale

Il Portogallo è la prima finalista degli Europei Under 21. I lusitani, che ai quarti avevano eliminato l’Italia ai supplementari per 5-3, battono i campioni in carica, la Spagna, la super favorita anche quest’anno.

Decisivo un’autogol al minuto 80′ di Jorge Cuenca, che spedisce il Portogallo in finale. Spagna che stava premendo, cercando la rete del vantaggio, ma che ha dovuto arrendersi ai cugini iberici. Sarà la terza finale per il Portogallo.

Il Portogallo affronterà in finale la vincente di Olanda-Germania.

Foto: Twitter Uefa