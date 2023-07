Esito a sorpresa nell’ultimo quarto di finale dell’Europeo U21: l’Ucraina elimina la Francia (la favorita insieme alla Spagna per la vittoria) con un netto 3-1 in rimonta. La firma è di Sudakov, il talento del Dnipro, con una doppietta decisiva. A sigillare il passaggio del turno è Bondarenko nel finale. In semifinale sarà sfida alla Spagna.

Foto: twitter Europei Under 21