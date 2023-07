Europei Under 19, all’Italia basta l’1-1 contro la Polonia. Azzurrini in semifinale

L’Italia pareggia 1-1 contro la Polonia nell’ultima gara della fase a gironi dell’Europeo Under 19. Un pareggio che regala l’accesso alla semifinale agli azzurrini di mister Alberto Bollini. Gara non facile, con i polacchi che passano in vantaggio con Strzalek all’8′, pareggio per l’Italia di Hasa al 34′.

In classifica, il Portogallo chiude il girone a 9 punti, al primo posto. Italia e Polonia a 4. L’Italia si qualifica grazie ai maggiori gol messi a segno, una differenza reti di 6 gol fatti e 6 subiti. Per la Polonia 3 fatti e 3 subiti che non bastano. Azzurrini in semifinale dove se la vedranno con la prima del girone B, probabilmente la Spagna.

Foto: sito FIGC