Europei U21, tripletta show di Baldanzi: l’Italia travolge la Norvegia (3-0)

L’Under 21 azzurra mantiene saldamente il primato nel Gruppo A di qualificazione all’Europeo, grazie al successo sul campo della Norvegia, che era a -3 in classifica. A Stavanger finisce 3-0 per l’Italia grazie alla tripletta di Tommaso Baldanzi, partito dietro le punte Esposito e Gnonto: al 10′ è andato a segno servito da un assist proprio di Gnonto, andando in gol di nuovo al 72′ con una gran botta sotto la traversa e infine all’80’ con un tiro a giro dal limite. Da segnalare in mezzo anche il palo al 67′ di Pisilli, che era appena entrato al posto di Esposito.

Foto: Instagram Baldanzi