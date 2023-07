Europei U21, la Spagna vola in semifinale: 2-1 alla Svizzera dopo i supplementari. Decide Miranda al 103′

La Spagna vince 2-1 contro la Svizzera e vola in semifinale: decide la rete di Miranda al 103′. Dopo la prima frazione di gioco terminata in parità, le Furie Rosse sono passate in vantaggio al 68′ grazie alla rete del centrocampista del Manchester City, bravo a sfruttare al meglio l’assist di Abel Ruiz. In pieno recupero la risposta degli elvetici con Amdouni che, al 91′, che riporta il punteggio in parità portando la sfida ai supplementari. Al 103′ tornano di nuovo in vantaggio gli spagnoli con la rete di Miranda. Gli spagnoli del ct Santiago Denis affronteranno la vincente tra Francia e Ucraina che scenderanno in campo domani alle 21:00.

Foto: Twitter Spagna