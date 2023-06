Europei U21, Italia in campo per la seconda giornata della fase a gironi. Il programma

Alle 18:00 l’Italia del ct Nicolato scenderà in campo contro la Svizzera per la seconda partita della fase a gironi degli Europei Under 21. Di seguito il programma della giornata.

Ore 18:00 Inghilterra U21 – Israele U21

Ore 18:00 Repubblica Ceca U21 – Germania U21

Ore 18:00 Svizzera U21 – Italia U21

Ore 20:45 Norvegia U21 – Francia U21

Foto: Instagram Azzurri