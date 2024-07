Europei U19, sconfitta indolore per l’Italia contro l’Ucraina: 3-2. Gli Azzurrini passano primi del girone

L’Italia Under 19, già certa del primo posto nel girone dell’Europeo di categoria, chiude il girone perdendo 3-2 contro l’Ucraina. La Nazionale ucraina passa in vantaggio al 7′ in virtù dell’errore di Pagnucco, che prova un alleggerimento all’indietro di testa, ma Synchukintercetta e batte con uno splendido pallonetto Magro per l’1-0 momentaneo. Gli Azzurrini non mollano e al 34′ pervengono al pareggio grazie a Ebone, che in mezza girata corregge in rete un cross su punizione di Di Maggio. Nella ripresa l’Italia di Bernardo Corradi illude e trova il 2-1 al 52′ con Romano, che dialoga con Ebone e dal limite trova una conclusione che si insacca all’incrocio dei pali alla destra dell’estremo difensore ucraino. La gioia però dura solo 2 minuti perché al 54′ Krevsun sigla il 2-2 con un tiro potente dopo un’azione ben congeniata e rifinita da Ponomarenko. L’episodio che cambia definitivamente volto al match si verifica al 73′, quando Mane buca l’intervento e Corradi tocca Matkevych, causando rigore e rimediando il secondo giallo che gli costa l’espulsione. Ponomarenko non sbaglia dal dischetto. Termina così 3-2, sconfitta indolore per l’Italia che era già certa del primo posto del girone.

Foto: Instagram Azzurri