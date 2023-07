Europei U19, l’Italia è in finale! Lipani stende la Spagna (3-2)

L’Italia di Bollini batte la Spagna 3-2 con reti di Vignato, Pisilli e Lipani e vola in finale dell’Europeo U19 a Malta, dove domenica sfiderà il Portogallo (5-0 alla Norvegia). Italia due volte in vantaggio e due volte raggiunta prima del gol decisivo di Lipani.Primo tempo dominato dagli Azzurrini, vicini al gol in parecchie occasioni. Su tutte i due colpi di testa di Esposito e il destro di Pisilli parato in due tempi da Iribarne che riusciva a bloccare la palla sulla riga prima che entrasse in porta. A inizio ripresa l’Italia passa in vantaggio con Vignato, diagonale che beffa un non precisissimo Iribarne. Passano solo 6′ e la Spagna pareggia con un bel tiro a giro di Barberà dopo un’insistita azione d’attacco. Al 66′ l’Italia torna avanti con un bellissimo gol di Pisilli, dopo che – un attimo prima – Iribarne aveva negato a Hasa la gioia del gol deviando sulla traversa la sua conclusione. Stavolta dura 8′ il vantaggio azzurro, raggiunti nuovamente dalla Spagna, stavolta con una rete in mischia di Gasiorowski. E’ Lipani a firmare il tris all’86’ con colpo di testa in anticipo su calcio d’angolo. Stavolta la Spagna non replica. Azzurrini in finale dove affronteranno il Portogallo, uscente vincitore dall’altra semifinale calando un netto 5-0 alla Norvegia.

Foto: Instagram Azzurri