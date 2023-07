Europei U19, il Portogallo è la prima finalista: 5-0 alla Norvegia

Il Portogallo è la prima finalista dell’Europeo Under 19 in corso a Malta. La squadra lusitana ha spazzato via la Norvegia con un secco 5-0. Una doppietta del centravanti Ribeiro e i gol di Gustavo Sa, Hugo Felix e Carlos Borges hanno permesso ai ragazzi di Joaquim Milheiro di giocarsi l’atto finale di questa competizione. Di fronte domenica sera il Portogallo si ritroverà la vincente di Spagna-Italia, squadre che si sfideranno questa sera a partire dalle 21.00.

Foto: Instagram Portogallo