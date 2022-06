Europei U19, Francia eliminata a sorpresa. Finale tra Inghilterra-Israele

La Francia è eliminata dall’Europeo U19. Colpo di scena nella seconda semifinale di questa sera: Israele vince 2-1 contro la Francia eliminandola dalla competizione grazie all’autorete di Toure ed il gol decisivo di Kancepolsky, a niente è servito il gol di Virgiunius al 62′. Dunque, la finale sarà Inghilterra–Israele, due squadre che si erano affrontate solamente tre giorni fa terminando con la vittoria degli inglese per 1-0. Adesso, appuntamento al 1° luglio alle 20 a Trnava per decretare la vincitrice dell’Europeo Under 19.

Foto: Twitter Francia