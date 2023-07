Europei U19, disastro Italia: il Portogallo cala la manita (5-1)

Crolla l’Italia nella seconda partita dell’Europeo Under 19. Dopo la bella vittoria all’esordio contro Malta, gli azzurrini hanno perso nettamente contro il Portogallo, un ko pesantissimo nel gioco e nel risultato. La partita è finita 5-1 a favore dei lusitani, una vittoria in rimonta quella dei ragazzi di Joaquim Milheiro che hanno dominato la partita, conquistato i tre punti e praticamente staccato il pass per le semifinali. L’Italia passa in vantaggio dopo pochi secondi grazie a una bella giocata di Hasa che, sugli sviluppi di un corner, ha pennellato un pallone perfetto per Lipani, bravo di testa a spedire il pallone in fondo al sacco. Il gol dell’immediato vantaggio aveva creato i presupposti per una gara in discesa ma così non è stato. Errore della retroguardia azzurra, Rodrigo Ribeiro ne approfitta e riporta il punteggio in parità cambiando il trend della partità. Ancor di più, a cambiarlo l’espulsione di Lipani. Fino a quel momento il migliore in campo, il centrocampista azzurro s’è reso protagonista di una sbracciata gratuita ai danni di Gustavo Sà e ha lasciato l’Italia in inferiorità numerica per tutta la ripresa. Il Portogallo è sempre più padrone della partita Con il Portogallo a fare la partita, con l’Italia sempre più schiacciata nella sua trequarti campo. Il gol del sorpasso, al 57′. Sotto di un gol, Bollini a quel punto è corso ai ripari: Esposito e Amatucci al posto di Turco e Pisilli. Ma pochi minuti dopo è arrivato anche il terzo gol portoghese: sugli sviluppi di un corner, è stato Bras di testa ad anticipare tutti e a spedire il pallone alle spalle di Mastrantonio. La partita s’è sostanzialmente chiusa sul 3-1 ma nei minuti finali Hugo Felix ha realizzato il poker lusitano e Joao Goncalves ha fissato il punteggio sul definitivo 5-1. Ora l’Italia, in attesa di conoscere il risultato di Malta-Polonia, sa che si giocherà tutto nell’ultimo turno della fase a gironi.

Foto: Instagram Portogallo