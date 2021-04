Europei, tifosi allo stadio in Italia. Il Comitato tecnico scientifico frena: “Non si può ancora dare l’autorizzazione”

In un documento pubblicato nei canali ufficiali del Governo e poi riportato dalla stampa, gli esperti del Comitato tecnico scientifico frenano l’entusiasmo sulla presenza dei tifosi allo stadio in Italia in occasione degli Europei di questa estate: “Pur manifestando apprezzamento per lo sforzo prodotto dalla Uefa e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica, dell’intensità della circolazione virale, dell’occupazione delle strutture sanitarie e della limitata possibilità di prevedere il livello che tali indicatori avranno nella seconda metà di giugno, non è possibile rendere un compiuto parere entro la richiesta data del 7 aprile 2021″.

Foto: Daily Star