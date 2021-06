Europei, le designazioni arbitrali: Irrati al Var per Ucraina-Austria, Di Bello per Olanda-Macedonia

Sono state rese note le designazioni arbitrali per le ultime partite della fase a gironi degli Europei. A dirigere Finlandia-Belgia sarà il tedesco Felix Brych. Per questa partita, in programma lunedì prossimo alle ore 21, il quarto uomo sarà l’arbitro Davide Massa. Per l’altra sfida del girone B tra Danimarca e Russia, che si giocherà a Copenhagen, la direzione di gara è stata affidata al francese Clement Turpin.

Per Olanda-Macedonia è stato scelto Istvan Kovacs con al Var gli italiani Marco Di Bello e Paolo Valeri primo assistente. A Bucarest per la sfida tra Ucraina e Austria ci sarà l’arbitro turco Cuneyt Cakir. Al Var ci sarà Massimiliano Irrati.

