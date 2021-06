Europei, l’Atalanta come il Chelsea: almeno un giocatore in ogni quarto di finale

Che l’Atalanta fosse una fucina di talenti è, oramai, cosa risaputa. Lo dimostra anche questo Europeo: la squadra di Gasperini, così come il Chelsea (campione d’Europa con la Champions League) è l’unica squadra che può vantare almeno un giocatore per ogni quarto di finale di Euro 2020. Ecco tutti i calciatori protagonisti: Pessina e Toloi in Belgio-Italia, Freuler in Svizzera-Spagna, Malinovski in Ucraina-Inghilterra e infine Maehle in Repubblica Ceca-Danimarca.

Per il Chelsea, invece, ci sono: Jorginho ed Emerson in Belgio-Italia, Azpilicueta in Svizzera-Spagna, Chillwell, James e Mount in Ucraina-Inghilterra e Christensen con Repubblica Ceca-Danimarca.

FOTO: Twitter Atalanta