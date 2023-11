Europa League, vince il Brighton: 1-0 all’AEK. Il Friburgo travolge l’Olympiakos, bene anche il Rennes

Sono appena terminate le sfide delle 18:45 di Europa League. Il Brighton di Roberto De Zerbi vince contro l’AEK e strappa il pass per il prossimo turno, il primo posto se lo giocherà l’ultima giornata contro il Marsiglia. Successo del Friburgo contro l’Olympiakos per 5-0, salendo così a quota 12 punti nel Gruppo A, il primo posto anche qui verrà conteso all’ultima giornata contro il West Ham, che ha vinto 1-0 contro il TSC. Il Betis perde contro lo Sparta Praga ma rimane in testa al Gruppo C in attesa di Rangers-Aris che si disputerà alle ore 21. Il Rakow vince contro lo Sturm Graz e riapre il discorso qualificazione in Conference League, la prossima sfida sarà contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il Rennes vince contro il Maccabi Haifa e consolida il primo posto del Gruppo F.

Foto: Instagram Europa League