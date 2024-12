Europa League, una doppietta di Inaki Williams stende il Fenerbahce. Athletic Bilbao al comando, scavalcata la Lazio

Si è conclusa la gara odierna di Europa Legue. L’Athletic Bilbao si impone 2-0 in casa del Fenerbahce di Mourinho. La squadra basca sta vivendo un momento unico in questo primo tratto del torneo, con 16 punti su 18 possibili e un 2-0 targato Iñaki Williams (fratello di Nico) che ha abbattuto le speranze europee del Fenerbahce. La Lazio è scavalcata al comando. Serata record, in negativo, per José Mourinho che è stato sconfitto in casa senza segnare gol per la prima volta nella sua carriera in Europa League.

Foto: sito Athletic