Europa League: ecco tutte le qualificate agli ottavi. Domani il sorteggio a Nyon

Si sono conclusi tutti gli incontri validi per i sedicesimi di Europa League e nella giornata di domani, precisamente alle ore 13:00 a Nyon, si terrà l’attesissimo sorteggio. Inter e Napoli, uniche due italiane rimaste ancora in corsa nella competizione, scopriranno chi affronteranno agli ottavi di finale. Da precisare che non ci sono teste di serie o particolari paletti da rispettare e possono sfidarsi anche due formazioni che rappresentano lo stesso Paese. Le gare si disputeranno il 7 e il 14 marzo. A seguire tutte le squadre qualificate al prossimo turno e i risultati: Siviglia, Arsenal, Dinamo Zagabria, Eintracht Francoforte, NAPOLI, Salisburgo, Valencia, Villarreal, Zenit, Benfica, Rennes, Chelsea, Dinamo Kiev, Slavia Praga, INTER, Krasnodar.

Siviglia-Lazio 2-0 (Ben Yedder, Sarabia)

Arsenal-Bate Borisov 3-0 (autogol Volkov, Mustafi, Sokratis)

D. Zagabria-V.Plzen 3-0 (Orsic, Dilaver, Petkovic)

Salisburgo-Bruges 4-0 (Schlager, Daka 2, Dabbur)

Napoli-Zurigo 2-0 (Verdi, Ounas)

Francoforte-Shakhtar 4-1 (Jovic, Haller 2, Rebic – Moraes)

Valencia-Celtic 1-0 (Gameiro)

Zenit-Fenerbahce 3-1 (Ozdoev, Azmoun 2 – Topal)

Villarreal-S. Lisbona 1-1 (Fornals – Bruno Fernandes)

Inter-Rapid Vienna 4-0 (Vecino, Ranocchia, Perisic, Politano)

Genk-Slavia Praga 1-4 (Trossard – Coufal, Traoré, Skoda 2)

Bayer L.-Krasnodar 1-1 (Aranguiz – Suleymanov)

Chelsea-Malmo 3-0 (Giroud, Barkley, Houdson-Odoi)

Betis-Rennes 1-3 (Lo Celso – Bensebaini, Hunou, Niang)

D. Kiev-Olympiacos 1-0 (Sol)

Benfica-Galatasaray 0-0

Foto: Twitter Europa League