Europa League: tutte le gare che si disputeranno oggi

Non solo il Torino, quest’oggi infatti andranno in scena altre 29 gare, valide per i ritorni del terzo preliminare di Europa League. Questo il programma completo:

18:00 HJK (Fin)-Riga FC (Lat)

18:30 Din. Tbilisi (Geo)-Feyenoord (Ned)

18:45 Sp. Mosca (Rus)-Thun (Sui)

19:00 AIK Stockholm (Swe)-S. Tiraspol (Mda)

19:00 Apollon (Cyp)-ustria Vienna (Aut)

19:00 BATE (Blr)-Sarajevo (Bih)

19:00 Mlada Boleslav (Cze)-FCSB (Rou)

19:00 Soligorsk (Blr)-Torino (Ita)

19:00 Suduva (Ltu)-M. Tel Aviv (Isr)

19:00 Yehuda (Isr)-Neftci Baku (Aze)

19:00 Yeni Malatyaspor (Tur)-Partizan (Srb)

19:00 Zorya (Ukr)-CSKA Sofia (Bul)

19:00 Zrinjski (Bih)-Malmo FF (Swe)

19:30 H. Beer Sheva (Isr)-Norrkoping (Swe)

19:30 TNS (Wal)-Ludogorets (Bul)

19:30 Trabzonspor (Tur)-Sparta Praga (Cze)

20:00 AEK (Gre)-U Craiova (Rou)

20:00 Plzen (Cze)-Antwerp (Bel)

20:00 Valletta (Mlt)-FC Astana (Kaz)

20:30 Alkmaar (Ned)-Mariupol (Ukr)

20:30 Aris (Gre)-Molde (Nor)

20:30 Francoforte (Ger)-Vaduz (Lie)

20:30 Gent (Bel)-AEK Larnaca (Cyp)

20:30 PSV (Ned)-Haugesund (Nor)

20:30 Strasburgo (Fra)-Lok. Plovdiv (Bul)

20:45 Aberdeen (Sco)-Rijeka (Cro)

20:45 Braga (Por)-Brondby (Den)

20:45 Rangers (Sco)-Midtjylland (Den)

20:45 Wolves (Eng)-Pyunik (Arm)

21:00 Espanyol (Esp)-Luzern (Sui)

Foto. Twitter Uefa