Europa League: Sporting-Atalanta, arbitra il tedesco Siebert

L’UEFA ha reso noto poco fa la designazione arbitrale per l’incontro Sporting-Atalanta, valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, che si disputerà in terra portoghese questo mercoledì. La direzione di gara sarà affidata al fischietto tedesco Daniel Siebert, assistito da una squadra formata da tutti suoi connazionali. Di seguito la sestina arbitrale della gara:

Arbitro: Daniel Siebert (GER)

Assistenti: Jan Seidel e Rafael Foltyn (GER)

Quarto uomo: Daniel Schlager (GER)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Christian Dingert (GER)

Foto: Twitter Europa League