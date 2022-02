Europa League, oggi il sorteggio degli ottavi: le possibili avversarie dell’Atalanta

È l’Atalanta di Gian Piero Gasperini l’unica formazione italiana ancora in corsa per la conquista dell’Europa League, dopo le eliminazioni di Lazio e Napoli nella giornata di ieri, rispettivamente per mano di Porto e Barcellona. La compagine bergamasca, quest’oggi, conoscerà il nome della squadra con cui sarà chiamata a misurarsi negli ottavi di finale: alle ore 12 in quel di Nyon, infatti, si svolgerà il sorteggio del prossimo turno.

Con la nuova formula dell’Europa League in vigore da quest’anno, le squadre provenienti dai playoff (disputati tra le seconde dei vari gironi e le compagini scese dalla Champions, come l’Atalanta) non rientrano fra le teste di serie, categoria alla quale quale appartengono invece le formazioni che hanno vinto i rispettivi raggruppamenti.

Ragion per cui l’Atalanta potrà affrontare Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Galatasaray, Lione, Monaco, Spartak Mosca, Stella Rossa e West Ham. Le sfide sono in programma per il 10 e il 17 marzo.

TESTE DI SERIE