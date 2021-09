Europa League, sarà il portoghese Tiago Martins l’arbitro di Leicester-Napoli

Sarà l’arbitro portoghese Tiago Martins a dirigere Leicester-Napoli, valida per prima giornata del gruppo C di Europa League in programma giovedì alle ore 21.

Ecco la designazione completa:

Arbitro: Tiago Martins (POR)

Assistenti arbitrali: Luis Campos (POR), Bruno Alves Jesus (POR)

Quarto uomo: Vitor Ferreira (POR)

Video Assistant Referee: Alejandro Hernández (ESP)

Assistente Video Assistant Referee: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)

Foto: Twitter Uefa