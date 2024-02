Europa League: Roma-Feyenoord, arbitra Gil Manzano. Rennes-Milan a Pinheiro

Sono state da poco comunicate dall’Uefa le designazioni arbitrali del ritorno dei play off di Europa League. Sarà il fischietto portoghese Joao Pinheiro a dirigere giovedì (ore 18.45) Rennes-Milan, gara in programma al Roazhon Park di Rennes. Al suo fianco, gli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia; Joao Antonio Ferreira Goncalves quarto uomo, al Var Tiago Martins e Helder Malheiro. All’andata i rossoneri si sono imposti per 3-0.

Ad arbitrare Roma-Feyenoord invece sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano, assistito da Diego Barbero e Angel Nevado; Juan Martinez Munuera quarto uomo, al Var Alejandro Hernandez e Guillermo Cuadra.

Foto: Twitter Europa League