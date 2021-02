Europa League, Real Sociedad-Manchester United si giocherà allo Juventus Stadium

Sarà l’Allianz Stadium di Torino, l’impianto della Juventus, ad ospitare la gara di andata dei sedicedimi di finale di Europa League tra la Real Sociedad e il Manchester United, in programma giovedì 18 febbraio alle 18.55.

Il cambio di sede si è reso necessario, come fa sapere il club basco, a causa “del divieto di ingresso in Spagna dei voli dal Regno Unito fino al 16 febbraio e l’incertezza che tale divieto possa essere esteso nel tempo ha portato alla decisione di giocare la partita in un contesto diverso”.

La stessa sorte toccherà anche alle altre gare europee e alle gare di Champions League che vedono in campo club inglesi (Lipsia-Liverpool, At.Madrid-Chelsea e Borussia M. -Manchester City) che saranno giocate in campo neutro ma ancora non ci sono le sedi designate per le partite.

Foto: Twitter Juventus