Europa League, per le italiane potrebbe essere la volta buona: battuto un record in piedi dal 1998

Se dalla Champions League sono arrivate solo delusioni con tre eliminazioni su tre agli ottavi, in Europa League l’Italia ha fatto en plein, portando tre squadre su tre ai quarti della competizione: Roma, Milan e Atalanta. Nella giornata di ieri l’urna di Nyon ha definito anche gli accoppiamenti e il tabellone dei prossimi turni, e quello che viene immediatamente in rilievo è un precedente curioso che allo stesso tempo fa sorridere in vista della fase finale. Come riportato da OptaPaolo, società che cura le statistiche sul calcio, L’Italia ha portato tre squadre nei quarti di finale di Europa League/Coppa UEFA per la prima volta dal 1998/99 (Bologna, Parma e Roma in quel caso), con il Parma che sollevò poi il trofeo. Casa.

Foto: Twitter Europa League