Concluse le gare dei playoff di Europa League.

Questi i verdetti della serata, con il Marsiglia che passa il turno. Lo Sparta Praga elimina il Galatasaray con una coda polemica.

Questi i risultati:

Roma-Feyenoord 1-1 (and. 1-1) vince la Roma ai rigori

Marsiglia-Shakhtar Donetsk 3-1 (and. 2-2)

Sparta Praga-Galatasaray 4-1 (and. 2-3)

Sporting Lisbona-Young Boys 1-1 (and 3-1)

Foto: twitter Europa League