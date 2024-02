Europa League, passa il Benfica. In Conference passa l’Ajax. Fuori il Betis

Primi verdetti nei playoff di Europa League con il Milan e il Benfica agli ottavi di finale.

Questi i risultati:

Friburgo-Lens 3-2 dts (and 0-0)

Qarabag-Braga 2-3 dts (and. 4-2)

Tolosa-Benfica 0-0 (and. 1-2)

Rennes-Milan 3-2 (and. 0-3)

In Conference League, passano Dinamo Zagabria e Servette. L’ Ajax la spunta ai supplementari

Questi i risultati:

Bodo Glimt-Ajax 1-2 dts (and. 2-2)

Dinamo Zagabria-Betis Siviglia 1-1 (and. 1-0)

Ludogorets-Servette 0-1 (and. 0-0)

Foto: logo Uefa