Europa League: pari e spettacolo tra Porto e Manchester United (3-3). Ko il Besiktas (Immobile sbaglia un rigore)

Concluse le gare delle 21 della Uefa Europa League. Bellissimo 3-3 tra Porto e Manchester United, con i Red Devils avanti 2-0, poi sotto 3-2 e in 10, bravi a pareggiare la gara. Cade il Besiktas che perde 3-1 in casa contro l’Eintracht Francoforte, Immobile sbaglia un rigore sull’1-0 per gli ospiti. Vince l’Athetic Bilbao, pari per Mourinho con il Fenerbahce.

Questi i risultati:

Ahtletic-AZ Alkmaar 2-0

72′ Inaki Williams (AT); 86′ Sancet (AT)

Besiktas-Eintracht Francoforte 1-3

19′ Marmoush (E); 22′ Dina Ebimbe (E); 82′ Knauff (E); 93′ Masuaku (B)

Porto-Manchester United 3-3

2′ Rashford (M); 20′ Hojlund (M); 27′ Pepé (P); 34′, 50′ Omorodion (P); 91′ Maguire (M)

PAOK-FCSB 0-1

45’+3′ Birligea (F)

Viktoria Plzen-Ludogorets 0-0

Rangers-Olympique Lione 1-4

10′ Fofana (O); 14′ Lawrence (R); 19′, 45’+1′ Lacazette (O); 55′ Fofana (O)

Royale Union SG-Bodo/Glimt 0-0

Twente-Fenerbahce 1-1

29′ Vlap (T); 71′ Tadic (F)

