Europa League (ottavi): Juventus-Friburgo e Roma-Real Sociedad

A Nyon, quartier generale della UEFA, si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Due le italiane presenti nell’urna, entrambe non teste di serie in quanto approdate agli ottavi in virtù della vittoria dello spareggio (giallorossi che hanno superato il Salisburgo e i bianconeri il Nantes). Dovranno affrontare due compagini che hanno chiuso il cammino a gironi al primo posto:

Giovedì 9 marzo

Juventus-Friburgo

Roma-Real Sociedad

Giovedì 16 marzo

Friburgo-Juventus

Real Sociedad-Roma

Foto: Twitter ufficiale Europa League