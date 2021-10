Europa League, oggi si gioca la terza giornata della fase a gironi. Il programma completo

Torna in campo l’Europa League, dopo l’anticipo che ha visto il Leicester battere lo Spartak Mosca in un rocambolesco 4-3, oggi si gioca tutta la terza giornata della fase a gironi. Ecco il programma completo, in campo Napoli e Lazio:

Gruppo A

Rangers-Brondby alle 21

Sparta Praga-Lione alle 21

Gruppo B

PSV-Monaco alle 21

Sturm Graz-Real Sociedad alle 21

Gruppo C

Spartak Mosca-Leicester 3-4 (giocata ieri)

Napoli-Legia Varsavia alle 21

Gruppo D

Fenerbahce-Anversa alle 18.45

Eintracht Francoforte-Olympiacos alle 21

Gruppo E

Lazio-Olympique Marsiglia alle 18.45

Lokomotiv Mosca-Galatasaray alle 21

Gruppo F

Midtjylland-Stella Rossa alle 18.45

Ludogorets-Sporting Braga alle 18.45

Gruppo G

Celtic-Ferencvaros 2-0 (giocata martedì)

Betis-Bayer Leverkusen alle 18.45

Gruppo H

Rapid Vienna-Dinamo Zagabria alle 18.45

West Ham-Genk alle 21

Foto: Twitter Europa League