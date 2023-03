Europa League, oggi si concludono gli ottavi di finale. Il programma

Oggi si chiuderanno le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Due le italiane che scenderanno in campo: alle 18:45, la Juventus sarà impegnata sul campo del Friburgo per difendere il vantaggio (1-0) dell’andata. Alle 21.00, invece, sarà il turno della Roma che scenderà in campo sul campo della Real Sociedad per difendere il doppio vantaggio dell’andata. Di seguito il programma completo.

Giovedì 16 marzo

Ore 18:45 Betis – Manchester United

Ore 18:45 Fenerbahce – Siviglia

Ore 18:45 Feyenoord – Shakhtar

Ore 18:45 Friburgo – Juventus

Ore 21:00 Arsenal – Sporting

Ore 21:00 Ferencvaros – Leverkusen

Ore 21:00 Real Sociedad – Roma

Ore 21:00 Royale Union SG – Union Berlino

Foto: Instagram Europa League